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من برنامج: تأمـــــلات

لُقب بـ"صاحب القاموس".. تعرف على الفيروز آبادي

عرّفت حلقة (2021/6/22) من برنامج “تأملات” بالفيروز آبادي، وهو عالم لغوي نحوي، قيل عنه “كان عديم النظير في زمانه، نظما ونثرا بالفارسية والعربية”، وقيل “كان آية في الحفظ والاطلاع والتصنيف”.
22/6/2021
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