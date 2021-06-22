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20:12
من برنامج:
تأمـــــلات
لُقب بـ"صاحب القاموس".. تعرف على الفيروز آبادي
عرّفت حلقة (2021/6/22) من برنامج “تأملات” بالفيروز آبادي، وهو عالم لغوي نحوي، قيل عنه “كان عديم النظير في زمانه، نظما ونثرا بالفارسية والعربية”، وقيل “كان آية في الحفظ والاطلاع والتصنيف”.
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22/6/2021
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