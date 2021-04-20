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23:37
من برنامج:
تأمـــــلات
إنما العاجز من لا يستبد.. قصة بيت شعر تحوّل إلى مثل بعد مئة عام
يقول المثل “إنما العاجز من لا يستبد”، وهي كلمات قالها أولا عمر بن أبي ربيعة، ثم صارت مثلا بعد مئة عام، فما قصة هذا المثل؟
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20/4/2021
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