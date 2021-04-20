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من برنامج: تأمـــــلات

إنما العاجز من لا يستبد.. قصة بيت شعر تحوّل إلى مثل بعد مئة عام

يقول المثل “إنما العاجز من لا يستبد”، وهي كلمات قالها أولا عمر بن أبي ربيعة، ثم صارت مثلا بعد مئة عام، فما قصة هذا المثل؟
20/4/2021
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تأمـــــلات
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"بيننا وبينكم الجنائز".. لماذا انتشر هذا المثل بين أهل العراق؟

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المزيد من حلقات برنامج:
تأمـــــلات
(الجزيرة)

"بيننا وبينكم الجنائز".. لماذا انتشر هذا المثل بين أهل العراق؟

20:12
(الجزيرة)

كيف فرق النص القرآني بين الجسم والجسد؟

23:26
(الجزيرة)

قبل أكثر من 1442 عاما.. كيف تحدث القرآن الكريم عن مرض ألزهايمر؟

21:40
(الجزيرة)

“يشتمني في زفة ويصالحني في علقة”.. قصة مثل وحرف القاف مع أحمد شوقي

22:39
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