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من برنامج: تأمـــــلات

"بيننا وبينكم الجنائز".. لماذا انتشر هذا المثل بين أهل العراق؟

من أبرز الأمثال التي انتشرت بالعراق في زمن الإمام أحمد بن حنبل، المثل القائل “بيننا وبينكم الجنائز”، فلماذا ردد العراقيون هذا المثل؟ وما قصدهم من قوله؟.
14/4/2021
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كيف فرق النص القرآني بين الجسم والجسد؟

23:26
(الجزيرة)

قبل أكثر من 1442 عاما.. كيف تحدث القرآن الكريم عن مرض ألزهايمر؟

21:40
(الجزيرة)

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22:39
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