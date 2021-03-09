20:30

من برنامج: تأمـــــلات البخلاء.. سحر السخرية كما خطها الجاحظ

عرّفت حلقة (2021/3/9) من برنامج “تأملات” بكتاب “البخلاء” للجاحظ، كما ضمت فقرات عديدة، منها: فصيح العامة، تأملات لغوية، قصة مثل، أخطاء شائعة، ما قل ودل، وغيرها.

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