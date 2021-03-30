البث الحي
23:26

من برنامج: تأمـــــلات

كيف فرق النص القرآني بين الجسم والجسد؟

يقول الله تعالى في سورة البقرة واصفا طالوت الذي سيكون ملكا على بني إسرائيل (قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْم).
30/3/2021
المزيد من حلقات برنامج:
تأمـــــلات
(الجزيرة)

قبل أكثر من 1442 عاما.. كيف تحدث القرآن الكريم عن مرض ألزهايمر؟

21:40
(الجزيرة)

“يشتمني في زفة ويصالحني في علقة”.. قصة مثل وحرف القاف مع أحمد شوقي

22:39
(الجزيرة)

البخلاء.. سحر السخرية كما خطها الجاحظ

20:30
(الجزيرة)

بزّاف وبَرشا ومزيان.. كلمات مغاربية تعرّف عليها

23:42
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
تأمـــــلات
(الجزيرة)

قبل أكثر من 1442 عاما.. كيف تحدث القرآن الكريم عن مرض ألزهايمر؟

21:40
(الجزيرة)

“يشتمني في زفة ويصالحني في علقة”.. قصة مثل وحرف القاف مع أحمد شوقي

22:39
(الجزيرة)

البخلاء.. سحر السخرية كما خطها الجاحظ

20:30
(الجزيرة)

بزّاف وبَرشا ومزيان.. كلمات مغاربية تعرّف عليها

23:42
شاهد المزيد
المزيد من أخرى

فوق السلطة 226 – مهاجمة السيسي من تركيا ممنوعة حتى إشعار آخر

(الجزيرة)

فوازير نتنياهو.. سمِّ 4 دول عربية تنتظر التطبيع

هاتف جديد من أوبو ينافس آيفون

(الجزيرة)

تأملات "عرار.. الشاعر المتمرد"

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسمك عند إيقاف تناول السكر الأبيض والخبز الأبيض؟

بعد يوم من تهديد السيسي برد مزلزل.. تدريب جوي سوداني مصري وأثيوبيا تستعد للتعبئة الثانية لسد النهضة

التدريبات جرت في قاعدة مروي الجوية بالسودان (الجزيرة)

اغتالت وأطاحت بـ 22 رئيسا.. هكذا حكمت فرنسا أفريقيا من وراء ستار لمدة 50 عاما

أطباء يصرخون في عريضة البجعة الأخيرة: فرنسا على أبواب كارثة صحية

أطباء باريس يرسمون صورة قاتمة لأوضاع المستشفيات وقدرتها على مواجهة الانتشار السريع والواسع لكورونا (رويترز)