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23:26
من برنامج:
تأمـــــلات
كيف فرق النص القرآني بين الجسم والجسد؟
يقول الله تعالى في سورة البقرة واصفا طالوت الذي سيكون ملكا على بني إسرائيل (قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْم).
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30/3/2021
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