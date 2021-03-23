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قبل أكثر من 1442 عاما.. كيف تحدث القرآن الكريم عن مرض ألزهايمر؟

مع أن الطب الحديث لم يكتشف مرض الخرف، أو ما يعرف بألزهايمر (ألتسهايمر)، سوى قبل نحو قرن من الزمان، فإن القرآن الكريم تحدث عن هذا المرض قبل أكثر من 1442 عاما.
23/3/2021
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