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من برنامج: تأمـــــلات ما قصة أحمد شوقي مع حرف القاف؟

تناولت حلقة (2021/3/16) من برنامج “تأملات” المثل القائل: “يشتمني في زفة ويصالحني في علقة” وقصة لأمير الشعراء أحمد شوقي عنه، كما ضمت فقرات عديدة، منها: فصيح العامة، تأملات لغوية، قصة مثل، أخطاء شائعة.

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