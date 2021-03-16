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من برنامج: تأمـــــلات

ما قصة أحمد شوقي مع حرف القاف؟

تناولت حلقة (2021/3/16) من برنامج “تأملات” المثل القائل: “يشتمني في زفة ويصالحني في علقة” وقصة لأمير الشعراء أحمد شوقي عنه، كما ضمت فقرات عديدة، منها: فصيح العامة، تأملات لغوية، قصة مثل، أخطاء شائعة.
16/3/2021
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