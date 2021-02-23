23:42

من برنامج: تأمـــــلات بزّاف وبَرشا ومزيان.. كلمات مغاربية تعرّف عليها

عرّفت حلقة (2021/2/23) من برنامج “تأملات” بكلمات تشتهر بها اللهجات المغاربية، كما ضمت فقرات عديدة، منها: فصيح العامة، تأملات لغوية، قصة مثل، أخطاء شائعة، ما قل ودل، وغيرها.

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