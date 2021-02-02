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من برنامج: تأمـــــلات "هي لا تعرفنا، لكننا نعرف أنفسنا".. قصة مثل في الكرم

تناولت حلقة (2021/2/2) من برنامج “تأملات” قصة المثل القائل “نعرف أنفسنا”، وفقرات عديدة، منها فصيح العامة وتأملات لغوية وأصل الكلمة وأخطاء شائعة وما قل ودل، وغيرها.

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