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22:26
من برنامج:
تأمـــــلات
ما أصل كلمة بريطانيا؟
أجابت حلقة (2021/2/16) من برنامج “تأملات” عن سؤال: ما أصل كلمة بريطانيا؟ كما ضمت الحلقة فقرات عديدة، منها: فصيح العامة، تأملات لغوية، أصل الكلمة، أخطاء شائعة، ما قل ودل، وغيرها.
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16/2/2021
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