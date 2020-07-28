"لا في العير ولا في النفير".. تعرف على قصة المثل

"لا في العير ولا في النفير" مثل شهير عرّفت به حلقة (2020/7/28) من برنامج "تأملات"، إضافة إلى فقرات عديدة، منها وقفات وفصيح العامة وأخطاء شائعة وقل ما تشاء ووسم وأصل الكلمة، وغيرها.

وقصة "لا في العير ولا في النفير" أن المسلمين تعرضوا للعير التي رجع بها أبو سفيان وهي تحمل تجارة قريش، ونجت القافلة، ولكن قريشا بعثت نفيرا من رجالها مع عتبة بن ربيعة للتصدي للمسلمين، وكانت معركة بدر، ورجعت قريش إلى مكة تلعق جراحها، وكان في قريش رجال لم يشاركوا في العير ولا في النفير، فأخذ يُقال لكل من لا شأن له في القضية المطروحة إنه "لا في العير ولا في النفير"، يعني: "ما له لزوم".

كما عرّفت حلقة "تأملات" بكتاب "موسوعة الفلسفة" لعبد الرحمن بدوي، الذي وضع هذه الموسوعة بعد أن كتب 84 كتابا في الفلسفة، وجمع فيها فلاسفة الشرق والغرب قديما وحديثا، ولخص المذاهب الفلسفية بقلم عربي لقارئ عربي.

وعرضت الحلقة أيضا لشخصية المحامي والكاتب والمترجم الفلسطيني عادل زعيتر.