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من برنامج: تأمـــــلات تأملات- تعرف على مؤلف "فجر الإسلام" أحمد أمين

عرّفت حلقة (2020/10/27) من برنامج "تأملات" بالكاتب والمفكر الإسلامي والقاضي أحمد أمين، وبكتاب كليلة ودمنة، فضلا عن فقرات عديدة منها لغتنا البليغة ووقفات وفصيح العامة وقصة مثل وتأملات لغوية وقصة وعبرة.