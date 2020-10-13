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من برنامج: تأمـــــلات

تعرف على الشاعر القروي البائع المتجول بالبرازيل.. ومتى يكون للرجل عدة مثل المرأة؟

عرضت حلقة (2020/10/13) من برنامج "تأملات" سيرة الشاعر القروي المعروف باسم رشيد سليم الخوري، الذي يعتبر أكثر المهاجرين محافظة على سلامة اللغة العربية، وتميز شعره بالمعاني الحسنة.

وقد تعلّم القروي في مدارس القرية، ومارس التدريس لمدة 7 أعوام، ويعرف عنه أنه لم يتزوج قط، واشتهر بعدم إتقانه الإنجليزية والبرتغالية رغم أنه عاش معظم سنوات حياته في البرازيل، كما أنه لم ينه مطالعة كتاب غير عربي.

وقد عمل في البرازيل عاملا متجولا وبعدها بدأ بتعليم الآخرين العزف على آلة العود كمصدر للدخل، كما انتقل إلى ولاية ساوباولو وكان يسميها "صنبول"، ودرس في العديد من المدارس العربية والأجنبية هناك، ولقب نفسه بالقروي ردا على مقال صحفي سخر من أصوله القروية التي ينحدر منها.

وعاد إلى بلده الأصلي لبنان عام 1958، وعاش هناك ربع قرن حتى فارق الحياة، وطالب بوضع الصليب والهلال على قبره وقراءة الفاتحة والصلاة الربانية، حيث كان يؤكد أنه وُلد مسيحيا أرثوذكسيا ومات كذلك، لكنه كان يحمل ضميرا إسلاميا من باب العروبة.

عدة الرجل

كما تطرق البرنامج أيضا ملا يعرف بالعدة ولكن هذه المرة للرجل، وتعرف العدة عند المسلمين بأنها المهلة التي تنتظرها المرأة بعد وفاة زوجها من أجل الزواج مرة أخرى، ومن غير المعلوم أن للرجل عدة، لكن في الواقع للرجل المتزوج من 4 نساء عدة إذا طلق إحداهن طلقة رجعية، وعند انقضاء العدة المحددة بثلاثة أشهر يحق له الزواج من امرأة أخرى.

13/10/2020
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