العزاوي: صدام أطلق الرصاص على ابنه عدي وإيران من قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية

في الحلقة الثامنة من شهادته لبرنامج “شاهد على العصر”، يتطرق مدير المخابرات العراقية الأسبق فاضل العزاوي إلى قضية قصف قرى الأكراد بالأسلحة الكيماوية، وقصة تحريض بريطانيا على النظام العراقي.

وينفي العزاوي تورط نظام الرئيس الراحل صدام حسين في قصف الأكراد وتحديدا حلبجة في إقليم كردستان العراق بالأسلحة الكيماوية في مارس/آذار 1988، ويقول إن "إيران هي من قامت بذلك".

ويقول إن المسؤولين في الجيش وفي الحكومة العراقية في عهد صدام حوكموا ولم يقروا بأن نظام صدام هو من قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية، وأصروا على أن إيران هي التي فعلت ذلك، كما أن الاعترافات أكدت تورط إيران.

قصة الجاسوس البريطاني

ويتطرق العزاوي في شهادته إلى قصة الجاسوس البريطاني من أصل إيراني فرزاد بازوفت الذي أعدمه صدام بتهمة الخيانة، ويؤكد أنه ألقي عليه القبض وسجن خلال توليه -أي العزاوي- منصب مدير المخابرات.

ويكشف أن رئيسة الوزراء البريطانية في ذلك الوقت مارغريت تاتشر بعثت برسالة إلى الرئيس صدام تطالب فيها بالإفراج عن الجاسوس البريطاني. ويقول العزاوي إن صدام أعلمهم بأمر الرسالة، وإن وزير الخارجية الأسبق طارق عزيز كان يؤيد إطلاق سراح بازوفت.

وفي ضوء تلك المواقف، اقترح مدير المخابرات -أي العزاوي- على الرئاسة العراقية مبادلة بازوفت بمسجون عراقي لدى بريطانيا بدلا من إعدامه، لكن الرئيس صدام رفض الاقتراح، كما يكشف ضيف برنامج" شاهد على العصر".

وبحسب شهادة العزاوي، فقد أعدم صدام الجاسوس البريطاني بسبب "سوء تصرف" تاتشر، إذ أرسلت له رسالة ثانية "غير مؤدبة"، عندما لم يرد عليها في الرسالة الأولى.

وكما يتابع العزاوي، فقد رد صدام على تاتشر في الرسالة الثانية وقال "طيب.. ابعثوه لها (الجاسوس) في الصندوق"، وأعرب عن اعتقاده بأن العراق كان سيستفيد من الإفراج عن الجاسوس أكثر من إعدامه، لكن صدام لم يستمع للنصح.

وبسبب موقف صدام -يضيف مدير المخابرات العراقية الأسبق- وإصراره على إعدام بازوفت، ذهبت رئيسة الوزراء البريطانية إلى الأميركيين، وكان حينئذ جورج بوش الأب هو الرئيس، و"أقنعتهم بالتدخل العسكري في أزمة العراق مع الكويت. وطلبت منهم أن يتخذوا موقفا مشددا من صدام".

نفوذ عدي وقصي

ومن جهة أخرى، يكشف العزاوي في شهادته لبرنامج "شاهد على العصر" عن تفاصيل تتعلق بعائلة صدام، وخاصة نفوذ ابنيه عدي وقصي. ويصف الكبير (عدي) بأنه كان مندفعا وشجاعا وذكيا، أما قصي فكان أكثر هدوءا.

ويعود بذاكرته إلى حادثة قتل عدي لكامل حنا، سكرتير صدام الخاص، عام 1988، ويؤكد أنهما كانا في جزيرة الأعراس، وكانا في حالة سكر، وطلب عدي من كامل أن يتوقف عن التصرف بطريقة غير مناسبة، لأن عندهم ضيوف بالقرب من مكان وجودهما، وكانت الضيفة سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الراحل، غير أن سكرتير صدام لم يستمع له فضربه بخشبة على رأسه أدت إلى وفاته، كما يقول العزاوي.

ويقول إنه بعد ذلك الحادث غضب صدام من ابنه عدي وسجنه، وأطلق عليه 7 طلقات رصاص، لكنه استطاع أن ينجو من الموت، مشيرا إلى أن كامل كان مقربا جدا من الرئيس صدام، وكان يتولى خدمته الشخصية.

ويروي مدير المخابرات العراقية الأسبق تفاصيل خلاف عدي مع عمه وطبان التكريتي، وزير الداخلية العراقي الأسبق، ويقول إن عدي انتقد تصرف عمه عندما أطلق مرة الرصاص على إشارات المرور، وإن الرئيس صدام أقاله من منصبه بسبب هذا الحادث.

وعن حادث إطلاق عدي الرصاص على عمه عام 1995، يؤكد العزاوي أن أحد الأشخاص استنجد بعدي في إحدى الجلسات بحجة أنه تعرض للإهانة من طرف وطبان وجماعته، فقام عدي بإطلاق الرصاص على عمه فأصابه في رجله، لكنه اعتذر إليه لاحقا.