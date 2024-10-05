العزاوي: الحرب مع إيران كان يمكن تفاديها وحسابات صدام كانت خاطئة

يقول مدير المخابرات العراقية الأسبق الدكتور فاضل العزاوي -في شهادته الرابعة لبرنامج “شاهد على العصر”- إن الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) كان يمكن تفاديها، لأن العراق لم يكن مؤهلا لخوضها.

ويركز العزاوي -في شهادته المتواصلة لبرنامج "شاهد على العصر" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360"- على تفاصيل الحرب التي خاضتها بلاده مع إيران، خلال فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين.

ويكشف في السياق ذاته أن دخول الحرب كان بقرار من صدام، لأنه تصور حينها أن إيران "اختل توازنها العسكري والاجتماعي والاقتصادي والفكري، بعد أن جاءت إلى السلطة منظومة (المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله خامنئي) التي تختلف عن منظومة الشاه، محمد رضا بهلوي".

وعن سبب استفراد صدام بقرار الحرب، يقول مدير مخابراته في شهادته "صدام دائما يتصرف بناء على قناعته بقدراته الشخصية، وليس بناء على قدرات جيشه". ويرجح أن عمليات التصفية التي وقعت عام 1979 جعلت المسؤولين حول صدام خائفين منه.

وبحسب العزاوي، فقد كانت هناك قناعة دولية بأن الحرب العراقية الإيرانية كان يمكن تفاديها، ويكشف في هذا السياق أن وزير خارجية الاتحاد السوفياتي (1957-1985) أندريه غروميكو أخبره بأن "الحرب كان يمكن تفاديها".

كما يكشف أن غروميكو سأله "لماذا تورطتم في الحرب مع إيران.. نحن دولة كبرى دخلنا خلال العشرينيات في حرب مع إيران دامت 40 سنة، وكانت على تلة.. وقلنا لهم عبر وسيط نتنازل لكم عن التلة ونتوقف عن القتال فرفضوا.. فعناد الإيرانيين معروف".

كما أخبر غروميكو العزاوي -كما يذكر في شهادته- أن الدول الكبرى قررت عدم التدخل في الحرب بين العراق وإيران.

وبشأن مواقف الدول العربية من الحرب بين بغداد وطهران، يتأسف ضيف برنامج "شاهد على العصر" لكون سوريا وليبيا دعمتا إيران خلال الحرب العراقية، ويقول إن الجزائر وقفت "بين وبين"، أي لم تدعم طرفا على حساب الطرف الآخر.

ومن جهة أخرى، يعترف العزاوي بأن العراق تكبّد خسائر كبيرة في حربه مع إيران، لكن صدام الذي "لم يندم مطلقا على دخول الحرب" استمر فيها، لأن الطرف الآخر (إيران) وضع شرطا غير مقبول، إذ "طلب أن يتنحى رئيس الدولة من منصبه، وهو شرط فيه إهانة للدولة العراقية ولرئيسها".

ويتفق العزاوي مع ما ذهب إليه مقدم برنامج "شاهد على العصر" أحمد منصور من أن حسابات القيادة العراقية كانت خاطئة بخصوص الحرب مع إيران، ويقول إن المشاكل بين العراق وإيران كان يمكن حلها عبر التفاوض والاستعانة بمجلس الأمن الدولي وبالأمم المتحدة وبجامعة الدول العربية.

ولفت إلى أن الشيء نفسه حصل في حرب العراق على الكويت، حيث "لم يكن هناك استطلاع أو تخطيط، وكان بالإمكان تفادي الغزو وحل المشكل مع الكويت"، وأكد العزاوي أنه لم يكن راضيا على الغزو.

ويتطرق العزاوي في شهادته أيضا إلى الدور الذي قام به عندما كان سفيرا في نيودلهي وفي موسكو، ويقول في هذا السياق إن "رئيسة وزراء الهند حينها أنديرا غاندي كانت تقدّر العراق، وحلت جزءا من مشكلته خلال الحرب مع إيران".

وخلال عمله سفيرا في موسكو، يقول العزاوي إن صدام قام بتعيينه سفيرا من أجل التعاون في الصناعات الدفاعية.

وعن العلاقة بين حزب البعث العراقي والاتحاد السوفياتي سابقا، يؤكد أن الاتحاد السوفياتي سابقا كحزب شيوعي لم يكن يحب الدولة العراقية خلال حكم البعث.

ويذكر أن وزير خارجية الاتحاد السوفياتي حينها غروميكو عاتبه، لأنه قام بشق الحزب الشيوعي العراقي عن موسكو.