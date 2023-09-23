ما وراء الأحداث ما وراء الخبر.. ماذا يريد البرهان من العالم لإنهاء صراع السودان؟

يقول خبراء إن حديث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عن عدم امتلاكه القوات الكافية لإنهاء الصراع في غرب دارفور، وتحذيره من تمدد الصراع، يعكسان رغبته في الحصول على دعم سياسي وعسكري

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