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ما وراء الخبر.. ماذا يريد البرهان من العالم لإنهاء صراع السودان؟
يقول خبراء إن حديث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عن عدم امتلاكه القوات الكافية لإنهاء الصراع في غرب دارفور، وتحذيره من تمدد الصراع، يعكسان رغبته في الحصول على دعم سياسي وعسكري
تناول برنامج "ما وراء الخبر" في حلقة (23/9/2023)، تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عن عدم امتلاك الجيش القوة الكافية لإنهاء الصراع في غرب دارفور، وتحذيره من تمدده إلى دول مجاورة قال إن جماعات متمردة تنطلق منها
تقديم: سلمى الجمل
23/9/2023-|آخر تحديث: 23/9/202311:39 م (بتوقيت مكة المكرمة)