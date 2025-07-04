فوق السلطة: نتنياهو مكلف بتعجيل ظهور المسيح وهذا ما يفعله

أفرد برنامج “فوق السلطة” -في حلقته بتاريخ (2025/7/4)- مساحة كبيرة للتطورات العسكرية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وربط بين وقائع قديمة وأخرى جديدة محاولا توضيح ما يحدث بناء على ذلك.

وعرضت الحلقة فيديو من حوار قديم -يعود إلى عام 1990- بين أحد كبار حاخامات اليهود ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ويقول الحاخام الأكبر لنتنياهو في الفيديو "لقد تقدمنا في العديد من الأشياء منذ آخر لقاء لنا، لكن الذي لم يتغير هو قدوم المسيح، فهو لم يأتِ بعد".

وطالب الحاخام نتنياهو بضرورة أن يفعل شيئا لتسريع قدومه، ليرد عليه الأخير قائلا "نحن نعمل، نحن نعمل..".

ويكشف هذا المقطع أن كل الإجرام والسادية الدموية لا يرتكبها نتنياهو -وفق مقدم البرنامج نزيه الأحدب- ضد المستضعفين بدافع شخصي.

وحسب مقدم البرنامج، فإن القضية ليست شخصية بينه وبين الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين واليمنيين والإيرانيين و"السابقين المعلومين، واللاحقين المجهولين"، بل دافعه ديني يقوم به بكل التزام منه وخشوع.

وتقول الرواية الافتراضية إنه وقع الاختيار على رجل "يدعوه الأبعدون (بن أمين) والأقربون (بيبي)، يتزوج من امرأة اسمها سارة، وينجب منها ولدا يناديه يائير بأن يعجل من ظهور السيد المسيح عليه السلام"، وفق رؤية الحاخام.

وتكمل أنهار الدماء التي يجريها "معجل معاملات التخليص" الرواية المدعمة بإفادة رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود بارك، الذي سبق أن قال إن حكومة نتنياهو تصعد الصراع في المنطقة لتعجيل ظهور المسيح.

صلب قسيس مسيحي

وتناولت الحلقة في قصة أخرى من سمته أحد حراس عقيدة "خلاص إسرائيل"، وهو أميركي يهودي، كلفه هذا الإخلاص السجن مدى الحياة على أقل تقدير، بعد قتله قسيسا مسيحيا في ولاية أريزونا الأميركية وصلبه "تطهيرا للشر".

ووفق هذا الأميركي اليهودي، فإن هناك وصية إلهية بقتل القسيس المسيحي، وقتل كل من يبشر الناس بعبادة غير الله، كاشفا أن مخططه يشمل أيضا إعدام 13 قسيسا مسيحيا آخرين.

إعلان

ووافق في التحقيق على إعدامه دون محاكمة زاعما أنه سينال مغفرة من الله، وأطلق على مهمته الروحية التخليصية اسم "عملية الوصية الأولى"، وتشمل قتل وصلب قساوسة من 10 ولايات مختلفة عقابا لهم على التبشير بالدين المسيحي، حسب صحيفة نيويورك بوست الأميركية.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع وهذه أبرزها: