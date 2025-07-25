فوق السلطة: وئام وهاب متهم بالعمالة وأبو شباب يطالب بحماية دولية

ركز برنامج “فوق السلطة” -في حلقته بتاريخ (2025/7/25)- على جملة من الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وأبرزها أحداث السويداء جنوبي سوريا وتطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وفي إحدى فقرات الحلقة، اتهمت الإعلامية اللبنانية سمر أبو خليل رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني وئام وهاب بـ"العمالة لإسرائيل"، وقالت إنه "أصبح في نظر كثيرين مثل الجنرال السابق في الجيش اللبناني أنطوان لحد قائد مليشيا العملاء المنحلة في جنوب لبنان".

ووجهت أبو خليل رسالة لوهاب -خلال حوار تلفزيوني جمعهما- مفادها "عليك تقبل ذلك، لأنك أبديت فخرا بالقصف الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق".

لكن وهاب، وهو درزي، قد اتهم الدول العربية والأمة الإسلامية بأجمعها بأنها "تنام تحت حذاء" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذا السياق، قال مقدم البرنامج نزيه الأحدب إن وهاب "تغافل عما يوصف بحلف الدم بين دروز إسرائيل واليهود، حيث لم يشفع لهم عند إسرائيل، إذ ترفض قوانينها وتشريعاتها فكرة مساواة الدرزي باليهودي".

وبشأن دعوة وهاب الرئيس السوري أحمد الشرع إلى قتال إسرائيل، قال مقدم البرنامج إن "جنود الدروز بمباركة شيخ العقل في إسرائيل موفق طريف ذهبوا ومعهم بعض من جنود البدو السنة لقتال الفلسطينيين المسلمين في غزة".

وأشار الأحدب إلى أن هذا التحرك الدرزي جاء عندما قاتل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار إسرائيل واقتحمت كتائبه مستوطنات وقواعد غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان وهاب قد اتهم سابقا علماء الشيعة في العراق بالعمالة للاحتلال الأميركي لبلادهم وبتخريب المنطقة لأسباب مذهبية، ليتساءل مقدم البرنامج "فماذا عن العمالة للاحتلال الإسرائيلي وجيشه ومخابراته؟".

"حماية دولية"

وتناولت الحلقة أيضا مطالبة قائد ما تُسمى بـ"القوات الشعبية في غزة" ياسر أبو شباب بـ"حماية دولية" في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

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ويخشى أبو شباب أن يكون مصيره مثل أنطوان لحد، الذي "رمته إسرائيل بعد انتهاء مهمته في قتل شعبه، في أقرب سلة قاذورات"، كما قال مقدم البرنامج.

ومطلع الشهر الجاري، أمهلت المحكمة الثورية التابعة لهيئة القضاء العسكري بوزارة الداخلية في غزة أبو شباب 10 أيام لتسليم نفسه لمحاكمته أمام الجهات القضائية، ووجهت له تهم الخيانة والتخابر مع جهات معادية، وتشكيل عصابة مسلحة، والعصيان المسلح.

ووصفت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ياسر أبو شباب بأنه "خائن مأجور" وقالت إن دمه وكل من كان في صفه "مهدور" من كافة الفصائل، مؤكدة أن "مصير الخونة مزابل التاريخ فضلا عن وصمة العار أمام الله وشعبهم".

وارتكبت عصابة أبو شباب جرائم قتل بحق المواطنين، فضلا عن استهداف عناصر المقاومة بتوجيه من الاحتلال، وسرقة المساعدات فور دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي يقع جنوب شرقي رفح.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها: