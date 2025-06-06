فوق السلطة: إمارة مسيحية "للرجال فقط" محرّمة على النساء

أفرد برنامج “فوق السلطة” -في حلقته بتاريخ (2025/6/6)- مساحة واسعة للحديث عن إمارة مسيحية في اليونان تعد محرمة على النساء اتّقاء شهوة الرجال.

وأوضحت الحلقة أن ولاية الجبل المقدس المسيحية في اليونان تعد وطنًا للرجال فقط وتحظر فيها الأنثى سواء أكانت بشرية أم حيوانية، وكذلك أكانت راهبة محجبة عفيفة أم امرأة غير محجبة.

ولفتت إلى أن المرأة ستكون عرضة للعقاب والسجن إذا تسللت إلى الإمارة، وقالت إن "عورة المرأة هنا لا تتوقف عند جسدها بل تشمل روحها أيضا، حسب بعض القراءات".

وعرضت الحلقة فيديوغراف توضيحيًا عن منطقة جبل آثوس التابعة لليونان، والتي تعد بمنزلة دولة شبه مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي، وتخضع هذه الولاية لسلطة البطريرك، وتعرف باسم ولاية الجبل المقدس.

ووفق الفيديوغراف، فإن ولاية الجبل المقدس لا يسكنها سوى الرجال الذين تفوق أعمارهم 18 عاما، لأن قوانين هذه الولاية تمنع منعا كليا على النساء دخولها.

ويعاقب قانون الولاية المرأة المخالفة بالسجن لمدة تتراوح بين عام واحد إلى عامين، وقد يتجاوز هذا المنع النساء ويمتد إلى إناث جميع الحيوانات أيضا، باستثناء القطط والنحل.

وعدد الفيديوغراف أسبابا قد تكون وراء قرار منع النساء، إذ هناك من يقول إن الرهبان يحاولون عيش حالة الزهد، ومن ثم فوجود النساء معهم قد يشغلهم عن تحقيق هدفهم.

كما أن هناك ثمة من يقول إنه يوجد اعتقاد سائد يفيد بأن الولاية بأكملها ملك للسيدة مريم العذراء "لذلك لا يحق لأي امرأة أخرى الدخول إليها".

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وتطرح هذه الفرضية -وفق مقدم البرنامج نزيه الأحدب- تساؤلا "هل وجود المرأة في الأديرة المسيحية الأخرى قد شغل الرهبان عن حالة الزهد التي يتوقون إليها؟".

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي ثقافته على الإمارة المسيحية بقوانين عقابية، بل اكتفى بالتوسط لدى حكومة أثينا أملا بإلغاء عقوبة السجن للنساء المتسللات إلى الجبل المقدس.

لكن اليونان رفضت طلب أوروبا على قاعدة احترام الثقافة الدينية للجماعة المسيحية.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها: