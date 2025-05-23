فوق السلطة: تصريحات إسرائيلية وقحة ومعركة أصابع بين أردوغان وماكرون

اهتم برنامج “فوق السلطة” -في حلقته بتاريخ 23 مايو/أيار 2025- بآخر التطورات والتصريحات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقضايا عربية ودولية استحوذت على اهتمام المنصات الرقمية.

وبشأن الحرب على غزة، أشاد عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سكوت بما وصفه سكوت دول العالم عن جرائم إسرائيل، وحضها على إظهار المزيد من الواقعية.

وعرضت الحلقة تصريحات للبرلماني الإسرائيلي المتطرف قال فيها إن "العالم أصبح معتادا على قتل 100 من سكان غزة في ليلة واحدة أثناء الحرب"، معتبرا هذا الأمر لم يعد يثير اهتمام أي أحد.

وفي السياق ذاته، سلطت الحلقة الضوء على تصريحات دانييلا فايس، وهي يمينية إسرائيلية متطرفة تقود حركة استيطانية، قالت فيها إن إسرائيل ستجعل غزة جحيما ليهرب منها كل عاقل.

وادعت فايس أن العرب لن يبقوا في قطاع غزة، وأن بإمكانهم الذهاب إلى كندا أو قارة أفريقيا، زاعمة أن العالم سيتكفل بتوطين سكان غزة.

وشددت على ضرورة تشجيع الغزيين على الرحيل (التهجير)، معربة عن قناعتها بأن الفلسطينيين سيقبلون بذلك لأن "البشر الأسوياء يرفضون البقاء في الجحيم".

وكذلك، لم تجد فايس حرجا في تسمية ما تفعله إسرائيل في غزة بأنه "تطهير عرقي".

أردوغان وماكرون

وفي موضوع آخر، تناولت الحلقة أيضا المصافحة غير الاعتيادية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مشاركتهما في القمة السادسة للمجموعة السياسية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة الألبانية تيرانا.

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وأظهر الفيديو ماكرون وهو يلقي التحية ويربت على يد أردوغان الذي كان جالسا، بيد أن الرئيس التركي أمسك بقوة بأصبع نظيره الفرنسي ومنعه من سحبها لبضع ثوان قبل أن يفلتها، مما أثار تساؤلات وتفسيرات متباينة حول دلالة هذا التصرف.

وتساءل مقدم البرنامج نزيه الأحدب "هل كانت اللحظة مشحونة في التحية بينهما؟"، لافتا إلى أن "الإعلام التركي قرأ المصافحة بأنها إشارة هيمنة فرنسية، ليرد أردوغان باعتقال عثماني لأصابع ماكرون".

كما تناولت الحلقة تعامل الإعلام الغربي مع الشهادات الصادمة التي كشفت جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية بعلم قيادتها في كل من العراق وأفغانستان.

وكان تحقيق صحفي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كشف النقاب عن شهادات صادمة، تؤكد تورط عناصر من القوات الخاصة البريطانية بارتكاب جرائم حرب خلال مهامهم في العراق وأفغانستان مثل تنفيذ إعدامات ميدانية بحق أسرى بينهم أطفال وجرحى، وسلوكيات وصفت بأنها همجية وإجرامية.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع، وهذه أبرزها: