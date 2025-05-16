فوق السلطة: تكبيس وتكبير في تيك توك ووفاة "قاضي الإعدامات"

أفرد برنامج “فوق السلطة” -في حلقته بتاريخ (2025/5/16)- مساحة واسعة للتصعيد بين باكستان والهند، وعقد مقدم البرنامج نزيه الأحدب مقارنة لافتة بين النشطاء العرب والباكستانيين في منصة تيك توك.

وقال الأحدب "فيما كان ناشطون عرب يصرخون تكبيس في تيك توك كان ناشطون باكستانيون ينادون تكبير، وهم يحملون بقايا الطائرات الهندية المسيرة التي أسقطها جيش بلادهم، ودخلت سوق الخردة الباكستاني من بابه العريض".

وتعليقا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إسلام آباد ونيودلهي، تساءل مقدم البرنامج "هل تصمد تهدئة الوساطات أم تقف المنطقة على لغم موقوت لحرب نووية؟".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد استبق إعلان ترامب بـ"إعلان الانتصار في الحرب" بآية قرآنية "إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص".

وفي السياق ذاته، تساءل مقدم البرنامج عن المعلومات السرية التي نقلها الأميركيون للهنود وأجبرتهم على التراجع الفوري عن "مغامرة الحرب"؟.

وسلطت الحلقة الضوء على اقتباس الجماعات الهندية المتطرفة من نظيرتها الإسرائيلية المتشددة خطاب التطهير الديني والعرقي، إذ طالبت بإبادة إقليم كشمير كما تبيد إسرائيل قطاع غزة.

واتهمت مؤسسة "مراقبة الإبادة" الهند باتباع نهج إسرائيل لتحويل كشمير إلى غزة، في وقت يُتهم فيه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بتعلم قصف مساجد المسلمين من نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إعلان

وكذلك، فإن الهند متهمة أيضا بربط أسماء عملياتها العسكرية بالمقدسات الهندوسية، على غرار أسماء معارك إسرائيل المقتبسة من اللاهوت اليهودي.

وفاة قاضي إعدام مرسي

وفي موضوع آخر، تناولت الحلقة وفاة القاضي المصري شعبان الشامي، الذي اشتهر بـ"قاضي الإعدامات"، إذ يعد أول قاض في البلاد يحكم بالإعدام على رئيس مصري سابق، في إشارة إلى الرئيس الراحل محمد مرسي.

وقال مقدم البرنامج نزيه الأحدب إن "من المصريين من يصفون الشامي بالقاضي العادل، ومنهم من يعده ظالما لم يقم اعتبارا للعدل والدين".

وأضاف الأحدب "إن كان شعبان الشامي قد حكم على الرئيس السابق محمد مرسي ومئات الشخصيات حضوريا وغيابيا بالإعدام شنقا حكما عادلا فهنيئا له عدله".

وتابع "وإن كان قد ظلم مرسي وإخوانه لدنيا يصيبها أو منصب يدركه فالموت كان أسرع إدراكا، والقبر صندوق العمل، وعند الله تلتقي الخصوم".

ترامب والشرع

وفي موضوع ثالث، عرضت الحلقة تصريحات للقاضي العراقي المتقاعد وائل عبد اللطيف قال فيها إن الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأميركي دونالد ترامب لا يستطيعان الحضور إلى العراق لأنهما "يواجهان أمر قبض، وسيعتقلان بناء على ذلك".

يشار إلى أن ترامب والشرع التقيا في السعودية، واستبق الرئيس الأميركي هذا اللقاء بإعلانه رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وتناولت الحلقة عددا آخر من المواضيع وهذه أبرزها: