تصريحات عثمان الخميس ضد حماس وممثلة كادت تُرشح الأسد لـ"نوبل"

أفرد برنامج “فوق السلطة” بحلقته بتاريخ (2025/3/7) مساحة لتصريحات الداعية الكويتي الشيخ عثمان الخميس ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وما صاحبها من جدل، وإشادة فنانة سورية بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأثار الشيخ الخميس جدلا واسعا في الأوساط العربية والإسلامية عندما وصف حركة حماس في مقابلة بأنها "فرقة سياسية حزبية منحرفة سلكت طريقا سيئا، وألقت نفسها في أحضان إيران".

لكن الداعية الكويتي شدد على وجوب الوقوف مع حماس في مواجهة "عدو فاسق فاجر بالقتل"، وأضاف "مهما كان هذا المسلم منحرفا يلزم أن أقف معه وأسانده، لكن لا أؤيده في فكره بل أعترض عليه".

وقال مقدم البرنامج نزيه الأحدب إن "الخميس أخطأ جدا برأي كثيرين في الموقف والظرف والتوقيت في تصريحاته ضد حماس".

من جهته، وصف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي تصريحات الخميس بأنها "سقطة شديدة"، وطالبه بالتراجع عنها، مؤكدا أن "موقفه انحرف وليس حماس".

وتساءل القره داغي عبر قناة الجزيرة مباشر قائلا: "من أنا لكي أحكم على عقيدة هؤلاء الذين عاشوا في الجهاد 15 شهرا دون كلل ولا ملل، ولم يسلم أحد منهم نفسه؟".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين، وكذلك أسرت ما لا يقل عن 240 إسرائيليا.

وصمدت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام في وجه حرب إسرائيلية غير مسبوقة استمرت 15 شهرا في قطاع غزة، وشملت عملية برية واسعة تصدى خلالها المقاتلون لدبابات الاحتلال وجنوده بكمائن وقذائف مضادة للدروع والأفراد والتحصينات.

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واستشهدت قيادات وازنة في حماس خلال الحرب، يتقدمهم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وخليفته يحيى السنوار، إضافة إلى القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وانتهت أولى مراحله، في حين لم تبدأ بعد مفاوضات المرحلة الثانية في ظل تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

"ممثلة بعثَوية"

وتناول البرنامج أيضا تصريحات الفنانة السورية سلاف فواخرجي التي وصفت فيها بشار الأسد بأنه "رجل شريف ومحترم ومهذب"، كما تمنت "استشهاده".

بدوره، قال مقدم البرنامج متهكّما "هذه أوصاف يجب أن يرشح صاحبها لنيل جوائز السلام"، مشيرا إلى أن "الممثلة البعثوية فواخرجي تنفي جرائم الإبادة الموثقة بحق أبناء شعبها والشعبين اللبناني والفلسطيني".

ولفت إلى أن أسماء زوجة بشار "تبرأت من بعض مسارات زوجها، في حين لم تكوّع فواخرجي عنه (لم تتخذ مسارا مغايرا)"، قبل أن يتساءل قائلا: "بماذا يخيف نظام الأسد البائد سلاف فواخرجي حتى الآن لتقلب الحقائق التاريخية؟".

وكذلك، استعرض البرنامج فيديو للفنان السوري جهاد عبدو يطالب فيه بمحاسبة ومحاكمة كل من ينكر جرائم النظام السابق، وتجريم من يمسّ برموز الثورة السورية.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -حتى عام 2023- مقتل 230 ألفا و224 مدنيا بينهم 15 ألفا و272 قتلوا تحت التعذيب، بالإضافة إلى اختفاء واعتقال 154 ألفا و816 شخصا، وتشريد قرابة 14 مليون سوري.

وتناول البرنامج عددا آخر من المواضيع وهذه أبرزها:

النازحون السودانيون في المخيمات يصومون ولا يُفطرون.

غزة قصة حياة من قلب الموت وعزيمة من بين الركام.

نتنياهو يواصل تحريض دروز سوريا والدروز يرفضون فتنته.

لهذا السبب تخاف إسرائيل من الجيش المصري.

نوري المالكي باني نهضة العراق الحديث لكنكم تكرهونَه.

تعليق العمل بشعيرة الأضاحي في المغرب بسبب الجفاف.

أوروبا أكثر ألما من زيلينسكي بعد صفعة ترامب.

هل تلعب فرنسا مباراتها الأخيرة مع الجزائر؟

الجِن متهمون في ليبيا بإشعال الحرائق لإشغال الحكومة.