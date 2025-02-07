سيناتور جمهوري أميركي يتوعد قيس سعيّد بمصير بشار الأسد

أدلى السيناتور الأميركي الجمهوري جو ويلسون بتصريح مفاجئ عن تونس، قائلا إن الرئيس التونسي قيس سعيّد من أبرز المؤيدين لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وأضاف ويلسون في تغريدة على منصة "إكس" أن الأسد لم يعد يضحك، وسيلقى سعيّد المصير نفسه، وفق ما ورد بإحدى فقرات حلقة (2025/2/7) من برنامج "فوق السلطة".

وأثار هذا التصريح تساؤلات في الأوساط التونسية عما إذا كان ويلسون يتحدث من رأسه أم أن تصريحاته تحمل رسالة سياسية.

ويرى بعض المحللين -وفق مقدم البرنامج نزيه الأحدب- أن هذه التصريحات قد تكون محاولة للضغط على سعيّد، خاصة في ظل اتهامات المعارضة التونسية لمحيطه بالفساد.

وكان ويلسون قد سبق أن دعا إلى قطع المساعدات الأميركية عن تونس للضغط على سعيّد، مما يعكس توترا في العلاقات بين البلدين.