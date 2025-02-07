جنرال إسرائيلي: لو كان الضيف منا لجعلناه قائدا كبيرا

قال رئيس جهاز الشاباك السابق كرمي غيلون إن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف -لو كان إسرائيليا- لكان قائدا كبيرا للقوات الخاصة في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف غيلون -ضمن فقرة من حلقة (2025/2/7) من برنامج "فوق السلطة"- أنه كان مصمما ليقتل الضيف كما أن الضيف كان سيقتله، ولكن مع ذلك وصفه بخصم ينتمي إلى مستوى عالٍ من الكفاءة.

ويعكس هذا التصريح تقديرا غير مسبوق من قبل جنرال إسرائيلي لقائد فلسطيني، خاصة في ظل الحرب التي استمرت 15 شهرا قبل أن تتوقف بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار غيلون إلى أن الضيف يتمتع بصفات قيادية استثنائية، وهو ما جعله يحظى باحترام حتى من خصومه.

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- "أعلن يوم 30 يناير/كانون الثاني 2025، عن استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف، وثلة من المجاهدين الكبار من أعضاء المجلس العسكري للقسام".

وأوضح أبو عبيدة أن الشهداء هم: قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، وعدد من القادة أبرزهم مروان عيسى نائب قائد أركان القسام، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة.