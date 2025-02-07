إعلام القاهرة يتهم صحيفة إسرائيلية بتهديد السيسي

اعتبر الإعلام المصري الرسمي استخدام صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية صورة أرشيفية يصافح فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي تهديدا ضمنيا للسيسي.

وأوردت فقرة ضمن حلقة (2025/2/7) من برنامج "فوق السلطة" أن الصحيفة الإسرائيلية نشرت الصورة في تقرير بشأن تصريحات الرئيس المصري عن مخططات التهديد بتهجير سكان غزة، الأمر الذي أثار الشكوك حول دلالات هذه الصورة، خاصة أن الصحيفة تمثل صوت إسرائيل الرسمي باللغة الإنجليزية.

وأشار بعض الإعلاميين المصريين إلى أن هذه الصورة قد تكون رسالة مفادها أن "مصير السيسي قد يكون مشابها لمصير رئيسي".

ووفقا لبيان للخارجية المصرية أمس الخميس، فقد حذرت القاهرة من "تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف البيان أن تداعيات "كارثية" قد تترتب على هذا "السلوك غير المسؤول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا، إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام".