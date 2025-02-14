السعوديون يتساءلون: هل استأصل الأطباء عقل نتنياهو بدل بروستاته؟

لم يمر تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية مرور الكرام على الصعيد السياسي والإعلامي، إذ تناوله برنامج “فوق السلطة” في حلقته بتاريخ (2025/2/14).

وتساءل مقدم البرنامج نزيه الأحدب قائلا "أي رئيس حكومة قبل نتنياهو أو بعده تسمح له قدراته العقلية بالطلب من السعودية إقامة دولة فلسطينية على أرضها بدل فلسطين".

وقال الأحدب إن السعوديين يتساءلون "هل استأصل الأطباء من نتنياهو بروستاتا أم عقله؟".

وكان نتنياهو قال -في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية- إن "لدى السعودية ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين"، وفق ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست، مستبعدا إقامة دولة فلسطينية كشرط للتطبيع مع السعودية.

ورفضت دول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي تصريحات نتنياهو واعتبرتها "عنصرية ومنفلتة"، مؤكدة أن "أمن المملكة خط أحمر".

في السياق ذاته، شددت السعودية على أن "حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخا، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين".

ونهاية العام الماضي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو خضع لعملية جراحية ناجحة في البروستاتا إثر اكتشاف ورم حميد.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن التحقيقات تشير إلى أن "التقارير الطبية العلنية الأخيرة المتعلقة بحالة نتنياهو الصحية تعود إلى عام 2016، حيث أفادت حينها بمتابعته طبيا من قبل مختصين في المسالك البولية مع نتائج طبيعية تماما".

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وأضافت هيئة البث أنه "منذ ذلك الحين وحتى عام 2023، لم تُنشر أي تقارير طبية دورية كما هو متبع دوليا. وبينما خضع نتنياهو في عامي 2017 و2022 لإجراءات تفتيت حصى المثانة، إلا أن هذه العمليات لم تُوثق في تقارير طبية رسمية".

وفي مارس/آذار 2023، خضع نتنياهو لعملية جراحية لإصلاح فتق تحت التخدير الكامل، حيث تولى وزير العدل ياريف ليفين مهامه خلال فترة غيابه.