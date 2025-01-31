كاهن مسيحي: لماذا على الأميركيين أن يموتوا في سبيل إسرائيل؟

سلطت حلقة (2025/1/31) من برنامج “فوق السلطة” الضوء على مواقف البروفيسور ريك ويلز، وهو منظّر أميركي وإعلامي وكاهن مسيحي مستقل، يعرف بانتقاداته الشديدة للدعم الأميركي لإسرائيل.

وتصف صحف إسرائيلية ويلز بأنه معاد للسامية، بسبب تصريحاته المعادية لإسرائيل، ومن أشهرها وصفه اليهود "بالمخادعين الذين يسعون للسيطرة على الدول لقتل الملايين من المسيحيين"، وقوله أيضا "سنصبح كلنا فلسطينيين يوما ما إذا لم نوقف الصهيونية".

وحسب برنامج "فوق السلطة"، فإن الجديد في مواقف هذا المنظّر والكاهن المسيحي هي تساؤلات طرحها حول الدعم الأميركي لإسرائيل.

فقد قال في مقطع فيديو بثه البرنامج "لماذا على الأميركيين أن يموتوا من أجل إسرائيل؟ هل لأن مجموعة عنصريين في تل أبيب يدّعون التفوق؟".

وأضاف "مرة أخرى، أسأل الشعب الأميركي: ما الذي يجعلكم على استعداد للتخلّي عن أبنائكم من أجل إسرائيل؟ لماذا يجب على الرجال الأميركيين أن يموتوا من أجل إسرائيل؟".

كذلك تساءل عما إذا كان من المفترض أن يرسل الأميركيون أبناءهم إلى الحرب.

ويذكر أنه بدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.