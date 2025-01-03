قصة صمود.. دبابة إسرائيلية تعتقل أبو صفية الذي دفن ابنه في ساحة "كمال عدوان"

أظهرت صور حصرية حصلت عليها الجزيرة المشهد الأخير لمدير مستشفى كمال عدوان في غزة الدكتور حسام أبو صفية، يسير وحيدًا مرتديًا زيه الطبي بين الركام، استجابة لنداء القوات الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت.

ووفقا لفقرة من حلقة 3-1-2025 من برنامج "فوق السلطة"، فإن هذا المشهد لاعتقال أبو صفية بواسطة دبابة إسرائيلية يختزل قصة طبيب قضى 3 أشهر في قلب المعركة، رافضًا مغادرة مرضاه رغم القصف المتواصل.

وعُرف أبو صفية بنداءات الاستغاثة اليومية التي كان يطلقها من داخل المستشفى، رافضًا أوامر الإخلاء المتكررة حتى بعد أن تعرض المستشفى للقصف والحرق.

وفي محاولة لكسر إرادته، استهدف الاحتلال ابنه وقتله بدم بارد، لكن الطبيب الفلسطيني واصل مهمته بعد أن دفن ابنه في ساحة المستشفى، مؤكدًا أن "الرسالة أكبر من الألم وأن الوطن يستحق التضحية".

وفي آخر تصريح له قبل اعتقاله، أكد أبو صفية أن صمود قطاع غزة يستحق كل التضحيات، منتقدًا تخاذل المجتمع الدولي عن حماية المدنيين. وقال إن فقدان المال والممتلكات يهون أمام فقدان الابن، لكنه شدد على أن ذلك لن يؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني وتطلعه إلى الحرية.

وبينما يحتجز الاحتلال الدكتور أبو صفية في معتقل مجهول، تبقى قصته شاهدة على تضحيات الطواقم الطبية الفلسطينية التي تواصل عملها الإنساني رغم كل المخاطر، مؤكدة أن الحرية، كما قال، "تستحق كل هذا الصمود وهذه التضحيات".