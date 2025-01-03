أوكرانيا خائفة على أحمد الشرع من عين الحسود وتهديه قميصا تراثيا

أرسلت أوكرانيا مع وزيرها للزراعة فيتالي كوفال قميصا تراثيا تعتقد أنه يبعد العين ويلجمها، إلى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق.

وظهر الوزير الأوكراني -في مقطع فيديو بثته حلقة (2025/1/3) من برنامج "فوق السلطة"- وهو يهدي الشرع القميص ويقول له إن هذا القميص يحمي من العين، متمنيا أن يقود سوريا نحو الفوز والنصر.

وظهر أحمد الشرع ممسكا بالقميص الأوكراني وهو يدردش ويبتسم مع الضيف الأوكراني الذي حلّ بدمشق الاثنين الماضي ضمن وفد أوكراني برئاسة وزير الخارجية أندريه سيبيغا.

وعلق مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب على موضوع القميص قائلا إن أوكرانيا "خائفة على أحمد الشرع من عين الحسود فترسل له قميصا تراثيا يبعد -حسب الأوكرانيين- العين ويلجمها".

وبعد سقوط النظام السوري وهروب رئيسه بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سارعت أوكرانيا إلى الترحيب بانتصار السوريين على "واحد من أعتى أنظمة وشخصيات القمع والاستبداد والفساد في العالم".

وأصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية بيانا عبّرت من خلاله عن استعداد كييف لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها بعد أن جُمدت في 2017 ثم قُطعت في 2022 على خلفية موقف نظام الأسد المؤيد لتدخّل روسيا وتحركاتها العسكرية في أوكرانيا.