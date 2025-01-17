توقفت النار فهل يدخل نتنياهو السجن؟

سلطت حلقة (2025/1/17) من برنامج “فوق السلطة” الضوء على المصير الذي ينتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد وقف الحرب في قطاع غزة، إذ يلاحق قضائيا بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.



ويتردد أن اليوم التالي لوقف الحرب في إسرائيل هو اليوم الأول في رحلة نتنياهو القضائية إلى السجن بتهم فساد مزمن، فهل يخرج نتنياهو من عالم السياسة مع دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب؟

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وبخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلن أول أمس الأربعاء توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكشف أن تنفيذ المرحلة الأولى منه سيبدأ بعد غد الأحد.

ويقول مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب في تعليقه على اتفاق وقف إطلاق النار "ستتوقف في النهاية عن غزة نار إسرائيل والعالم الحر، لكن النار التي في الصدور أنى لها أن تنطفئ، فعظم الله أجور عوائل أكثر من 50 ألف شهيد، ومنح الله السكينة لشعب هُجّر مرارا وتكرارا من مدينة إلى مدينة في قطاع قطعته إسرائيل عن العالم".

وأضاف أن الجميع كان يجلس أمام الشاشات ليرقب تعداد الشهداء والجرحى وتعداد المراسلين الشهداء.

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يذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 46 ألفا و876 شهيدا و110 آلاف و642 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.