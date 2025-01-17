تركيا ترفض دورا عسكريا في سوريا لفرنسا المطرودة من أفريقيا

تساءلت حلقة (2025/1/17) من برنامج “فوق السلطة” عن طبيعة الدور العسكري الذي تريد فرنسا أن تلعبه في سوريا، وهي “التي تودع الدول الأفريقية واحدة تلو الأخرى وتطرد منها”.

كما أن فرنسا هي التي اخترعت مع بريطانيا حكاية حكم الأقليات للمسلمين في بلاد الشام، كما يقول مؤرخون.

وحسب ما أوردت حلقة برنامج "فوق السلطة"، فإن "وزير خارجية تركيا هاكان فيدان يكاد يُقسم بشرف الدولة التركية أن أي دور للقوات الفرنسية مرفوض في سوريا، ويؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية هي الطرف الوحيد الذي تتعامل معه أنقرة في مسألة القوات الكردية على حدود تركيا".

وجاء في تقرير لقناة "فرانس 24" نقله البرنامج أنه "بالنسبة لرئيس الدبلوماسية التركية فإن فرنسا لا تولي أمن بلادها اهتماما كافيا من خلال إسناد مهمة احتجاز مواطنيها الجهاديين إلى "قوات سوريا الديمقراطية" التي يهيمن عليها المقاتلون الأكراد الذين تعتبرهم تركيا تهديدا لأمنها بسبب ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني".

وأضاف التقرير أن "القوى الكردية تطالب بنشر القوات الفرنسية لتخفيف التوترات في شمال شرقي سوريا".

وقال وزير خارجية تركيا في تصريح بث برنامج "فوق السلطة" مقتطفات منه "إننا بصراحة لا ننتبه إلى البلدان التي تستخدم قوة أميركا وتختبئ وراءها لتحقيق مصالحها الخاصة"، مؤكدا أن محاور تركيا في هذه القضية هي أميركا.

يذكر أنه تزامنا مع سقوط الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وفراره إلى روسيا صعّدت تركيا لهجتها تجاه وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، إذ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح سابق له أن بلاده "ستسحق المنظمات الإرهابية في أقرب وقت ممكن".