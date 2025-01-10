ملك فرنسي مستبد غيّر حرفا أبجديا

سلطت حلقة (2025/1/10) من برنامج “فوق السلطة” الضوء على قصة ملك فرنسا لويس العاشر الذي كانت لديه مشكلة في نطق أحد الحروف باللغة الفرنسية، فقام بتغييره.

وتوصف اللغة الفرنسية بأنها لغة الصالونات والرومانسية نظرا لعذوبتها ورقتها، حتى أن الفرنسيين أضافوا إليها "دلعا" بعد قصة طريفة، فقد كان الملك لويس العاشر لا يحسن نطق حرف "R" (آر) أي "الراء" باللغة العربية، فيلدغ به ويلقطه في مرتبة بين "غين" و"خاء".

وحسب ما ورد في حلقة (2025/1/10) من برنامج "فوق السلطة"، فقد كان لويس العاشر يقع في حرج كبير كلما كان يتحدث إلى شعبه وحاشيته، فأصدر أمرا "دكتاتوريا" يفرض على سكان مقاطعة باريس وجوارها إلغاء حرف "آر" وتحويله إلى "غين" تحت طائلة العقوبة المشددة، أي أن من لا ينطق حرف "غين" مكان "آر" يتعرض لعقوبة شديدة.

ومنذ ذلك الحين صار الفرنسيون يخفون الـ"آر" من الحروف الأبجدية.

ويعلق مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب على قصة الملك لويس العاشر وحرف الـ"آر" بالقول "الخلاصة ليس من الحضارة في شيء أن تفرض أخطاءك أو سلوكك على الآخرين الذين لم يجبروك أصلا على أفكارهم وتقاليدهم".

ويذكر أن اللغة الفرنسية تعد واحدة من 6 لغات معتمدة رسميا في منظمة الأمم المتحدة، لكنها باتت تعاني من تراجع ملحوظ على المستوى العالمي، في ظل هيمنة اللغة الإنجليزية في المناطق التي تنتشر فيها لغة موليير.