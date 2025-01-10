مرتضى منصور يرد على تطاول إعلاميين مصريين على قيادة دمشق

هاجم الرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضى منصور الإعلاميين المصريين المتطاولين على السوريين وخياراتهم السياسية، وقال إنهم يكثرون الكلام دون فائدة.

وذكر بالتحديد أحمد موسى وإبراهيم عيسى وعمرو أديب، وخاطبهم قائلا "وما علاقتكم أنتم؟ وهل كنتم تريدون بشار؟ ولماذا لم تساعدوه عندما هجم عليه من تسمونهم الإرهابيين؟".

وأضاف أن هؤلاء الإعلاميين يكثرون الكلام في أمور لا تعنيهم "ما دخلكم أنتم؟".

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو بثته حلقة (2025/1/10) من برنامج "فوق السلطة" إن "قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) حاجز أولادنا من مهندسين وتجار، فلماذا لم تساعدوا رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان؟".

كما خاطب الإعلاميين المصريين الذين ذكرهم قائلا "لماذا لم تساعدوا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقولون إن إسرائيل سحقتها؟".

وفي سياق تطاول بعض الإعلاميين المصريين على القيادة الجديدة في سوريا، وصف مصطفى بكري -الذي قال عنه مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب إنه متعدد الولاءات العربية والأعجمية- حكومة تصريف الأعمال السورية بـ"حكومة القاعدة".

وذكر بكري أنها أدخلت تغييرات جذرية في مناهج التعليم السوري شملت مناهج التاريخ والجغرافيا والعلوم والتربية الدينية، مشيرا إلى أنها باتت تستخدم عبارة "الفتح العثماني بدل الاحتلال العثماني".

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وأوضح وزير التعليم السوري نذير القادري أن "الفتح العثماني صار احتلالا في المناهج التربوية السورية فقط بعدما اختلفت عائلة الأسد مع تركيا"، وقال إنهم قاموا بتصحيح الخلل بكل بساطة وموضوعية.

وأضاف أن اللجنة المختصة التي درست هذا التعديل كانت موجودة في وزارة التربية قبل أن تدخل المعارضة دمشق.

يذكر أنه يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أعلنت المعارضة السورية إسقاط نظام بشار الأسد وحكم عائلته الذي استمر لأكثر من 50 عاما.