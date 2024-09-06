سياسي إسرائيلي: السنوار أذكى من نتنياهو وهزمه في حرب العقول

هاجم السياسي الإسرائيلي إيلي غولدشميت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال له إن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار هزمك في حرب العقول.

وقال غولدشميت -في مقطع فيديو بثه برنامج "فوق السلطة" لنتنياهو- إن "يحيى السنوار القادم من مخيم اللاجئين في خان يونس (جنوبي قطاع غزة)، والذي أطلق سراحه في صفقة شاليط.. هذا الشخص هزمك في حرب العقول".

وأضاف مخاطبا نتنياهو الذي وصفه بالمغرور "لقد جعلك السنوار هباء منثورا.. وكان أذكى منك بألف مرة".

وتأتي تصريحات غولدشميت بينما يواجه نتنياهو انتقادات شديدة من الشارع الإسرائيلي على خلفية موقفه الرافض لإبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية يتم بموجبها الإفراج عن بقية المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وفي السياق نفسه، أكد الكاتب الإسرائيلي بن درور يميني -في مقال سابق نشره بصحيفة يديعوت أحرونوت- أن السنوار حقق كل ما يريده من الحرب ويدير ما وصفها بـ"لعبة الشطرنج" بنجاح مذهل ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن تل أبيب عليها القبول بصفقة تسوية مع الحركة.

ويذكر أن إسرائيل اعتقلت السنوار عدة مرات وحكمت عليه بـ4 مؤبدات قبل أن يفرج عنه في صفقة جلعاد شاليط (صفقة وفاء الأحرار) عام 2011، ويعتبره الإسرائيليون العقل المدبر لعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تناولت حلقة (2024/9/6) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

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