أولمرت: الحرب الأهلية قادمة في إسرائيل وتذكروا حديثي هذا

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت جدلا واسعا بتصريحاته الأخيرة حول مستقبل إسرائيل، ففي مؤتمر صحفي، حذر أولمرت من إمكانية اندلاع حرب أهلية بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل.

وأضاف أولمرت -خلال فقرة من برنامج "فوق السلطة" متنبئا بتحول خطير في الداخل الإسرائيلي: سيأتي يوم يقوم فيه الذين يقتلون الفلسطينيين الآن بالضفة الغربية بإطلاق النار علينا، عندما يرون أننا نقوم بأفعال تشمل إعادة الأراضي المقدسة التي يقاتلون من أجلها"، وختم تصريحاته داعيا الحضور إلى "تسجيل حديثه هذا وتذكره يوما ما".

وتأتي هذه التصريحات لتكشف عن وجود انقسامات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي قد تؤدي إلى صراعات داخلية حادة، وتثير تساؤلات حول مستقبل إسرائيل وقدرتها على البقاء في وجه التحديات الخارجية والداخلية المتزايدة.