مدة الفيديو 27 minutes 45 seconds
فوق السلطة ــ حرب الإبادة الإسرائيلية تتمدد نحو لبنان
تناولت حلقة (2024/9/27) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية:
_ حرب الإبادة الإسرائيلية تتمدد نحو لبنان وحزب الله يتوعد بالرد
_ صحيفة أميركية كبرى تتوقع اغتيالًا قريبًا للسيد نصر الله
_ أبو لهب كان مسيحيًا بحسب نائب رئيس التيار العوني اللبناني
_ إسرائيل تقفل مكاتب الجزيرة في رام الله بعد القدس المحتلة
_ الأميركيون اليهود سئموا تهديد ترامب لهم بزوال إسرائيل
_ روسيا تهدد بإذابة أوكرانيا بسلاح جديد ليس نوويًا
_ معارضون تونسيون يستثمرون تقريرًا طبيًا للتشكيك في سعيّد
تقديم: نزيه الأحدب
27/9/2024-|آخر تحديث: 27/9/202407:55 م (بتوقيت مكة المكرمة)