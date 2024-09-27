فوق السلطة ــ حرب الإبادة الإسرائيلية تتمدد نحو لبنان

تناولت حلقة (2024/9/27) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية:

_ حرب الإبادة الإسرائيلية تتمدد نحو لبنان وحزب الله يتوعد بالرد

_ صحيفة أميركية كبرى تتوقع اغتيالًا قريبًا للسيد نصر الله

_ أبو لهب كان مسيحيًا بحسب نائب رئيس التيار العوني اللبناني

_ إسرائيل تقفل مكاتب الجزيرة في رام الله بعد القدس المحتلة

_ الأميركيون اليهود سئموا تهديد ترامب لهم بزوال إسرائيل

_ روسيا تهدد بإذابة أوكرانيا بسلاح جديد ليس نوويًا

_ معارضون تونسيون يستثمرون تقريرًا طبيًا للتشكيك في سعيّد

تقديم: نزيه الأحدب