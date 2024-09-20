ملهى ليلي للأطفال في قلب لبنان المفخَّخ المفجَّر

أثار افتتاح ملهى ليلي مخصص للأطفال والمراهقين دون سن الـ18 في لبنان جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية والتربوية، ويأتي هذا المشروع الفريد من نوعه في وقت يواجه فيه لبنان تحديات أمنية واقتصادية كبيرة.

ووفقا لمؤسسة الملهى، فإن الهدف من هذا المشروع هو توفير مساحة للأطفال والمراهقين لتجربة أجواء الحياة الليلية بعيدا عن رقابة الأهل، مع الحفاظ على بيئة آمنة خالية من الكحول والتدخين، وأكدت الإدارة أن دخول الأشخاص فوق سن الـ18 ممنوع، في محاولة للحفاظ على خصوصية الفئة المستهدفة.

ويرى مؤيدو الفكرة -وفقا لحلقة 20-9-2024 من برنامج "فوق السلطة" التي يمكن متابعتها كاملة على منصة "الجزيرة 360" من خلال هذا الرابط -أنها تمثل فرصة للشباب لتجربة الحياة الليلية في بيئة منظمة وآمنة، بعيدا عن مخاطر الأماكن غير المراقبة، كما يعدونها وسيلة لتدريب المراهقين على التعامل مع مثل هذه الأجواء قبل بلوغهم السن القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق معقد، إذ يواجه لبنان تهديدات أمنية مستمرة وأزمة اقتصادية حادة، ويرى بعض المراقبين أن توقيت افتتاح مثل هذا الملهى قد يكون غير مناسب، في ظل التحديات الكبرى التي تواجه البلاد.