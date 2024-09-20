فوق السلطة- لبنان يُفجَّر عن بعد وأصوات فلسطينية بالضفة ترفض المقاومة المسلحة

تناولت حلقة (2024/9/20) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية:

ملهى ليلي للأطفال في قلب لبنان المفخَّخ المفجَّر

معمم عراقي يفتتح مركز اتصالات هاتفية مع الجنّة

معارضون لطهران: إيران لم ترد على اغتيال هنية ولو بلطمية

صاروخ أنصار الله من اليمن يوجع نتنياهو في تل أبيب

جماعة فاحِش تحرق المسجد الأقصى في فيديو افتراضي

أصوات فلسطينية في الضفة ترفض المقاومة المسلحة

نزوح مغربي جماعي إلى سبتة ليس لتحريرها بل للجوء

تقرير أوروبي يستهدف قيس سعيد ويدعمه في وقت واحد

ناريندرا مودي يداعب عجلا مولودا حديثا بعلامة فارقة

سلطات آثار مصر تتخطى الحدود وتحول مسجدا لقاعة أعراس

تقديم: نزيه الأحدب