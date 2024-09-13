نتنياهو يرتجف أمام الكاميرات بعد عملية الأردني ماهر الجازي

أثارت عملية إطلاق نار نفذها الأردني ماهر الجازي عند معبر الكرامة، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، ردود فعل متباينة سياسيًا وشعبيًا، مسلطة الضوء على التوترات الإقليمية.

وفي رد فعله على الحادث، ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتجف اليدين، مصرّحًا أن إسرائيل محاطة بـ"أيديولوجيا قاتلة" يقودها ما وصفه بـ"محور الشر الإيراني".

من جانبه، وصف أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسدس الجازي بأنه "أكثر فعالية من الجيوش والترسانة العسكرية المكدسة"، في إشارة إلى قوة العمليات الفردية.

وفي تصريح مؤثر، قال والد الجازي "نحتسبه شهيدًا للإسلام ولغزة والقدس بإذن الله". وأوضح أن ابنه، الذي كان جنديًا سابقًا ثم عمل سائق شاحنة بعد تقاعده، اختار طريق الشهادة بإرادته، وأكد الوالد أن العملية كانت فردية ولم تكن مرتبطة بأي تنظيم خارجي.

يأتي هذا الحادث في ظل توترات متصاعدة في المنطقة، مسلّطًا الضوء على تعقيدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتداعياته على دول الجوار.