دبلوماسي أميركي يحذر دولا عربية من نوايا إسرائيل لاحتلالها

حذر شاس فريمان السفير الأميركي السابق في السعودية من المطامع التوسعية لإسرائيل، وقال إن الأيديولوجية الدينية للمتشددين من اليهود توجب على إسرائيل التوسع خارج فلسطين لتهيمن على دول أخرى بالشرق الأوسط.

وقال فريمان -في تصريحات نقلها برنامج "فوق السلطة"- إن إسرائيل تسعى للسيطرة التدريجية على مساحة أكبر من الشرق الأوسط.

وأضاف "في النهاية إسرائيل لديها هدف ليس فقط تفريغ فلسطين من الفلسطينيين، ولكن أيضا الهيمنة على منطقتها".

وأكد أن هناك شارة عسكرية يرتديها بعض الأشخاص في قوات الدفاع الإسرائيلية "تظهر إسرائيل الكبرى التي تشمل أجزاء من مصر وشمال السعودية وكل الأردن وسوريا ولبنان وحتى الفرات في العراق، أي أجزاء من العراق".

وأوضح الدبلوماسي الأميركي أنه بالنسبة للصهاينة الدينيين، فهذه الأرض وعد الله بها اليهود.

وفي السياق نفسه، نقل برنامج "فوق السلطة" تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إن "إسرائيل تتجه إلينا بعد احتلال رام الله، وإذا استمرت على هذا المنوال فإنها ستوجه أنظارها إلى مكان آخر، إلى لبنان وسوريا وأرضنا بين الفرات والنيل".