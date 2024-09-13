ترامب يُنذر اليهود الأميركيين: إذا لم أفز بالرئاسة ستنتهي إسرائيل

يواصل مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب إهانة إسرائيل، بتأكيده المتكرر أمام يهود أميركا بأن إسرائيل ستزول إذا سقط هو شخصيا في الانتخابات المقبلة.

وقال ترامب في تصريحات أمام أنصاره "إذا لم أفز في هذه الانتخابات، فإن إسرائيل مع الرفيقة كامالا هاريس على رأس الولايات المتحدة سيكون محكوما عليها بالفشل"، وتوقع أن تختفي إسرائيل خلال عام أو عامين "ولن تعود إسرائيل موجودة".

ودعا الناخبين الأميركيين إلى انتخابه قائلا لهم " يجب أن أفوز وإلّا ستواجهون المشاكل التي لم نشهدها من قبل.. قد لا يبقى لدينا بلد".

وأضاف موجها كلامه لأنصاره "قد تكون هذه آخر انتخابات لنا.. عليكم الخروج والتصويت".

وعلق مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب على كلام ترامب بشأن إسرائيل بالقول " أي دولة ورقة هذه التي يكون مصيرها الوجودي معلقا بورقة اقتراع دولة في آخر الأرض".

ويذكر أنه خلال المناظرة التي جمعته قبل أيام مع مرشحة الحزب الديمقراطي، قال ترامب في رده على سؤال بشأن العلاقة مع إسرائيل في ضوء الحرب المتواصلة على قطاع غزة، قال " إن هاريس "تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين.. إسرائيل ستزول".

كما تناولت حلقة (2024/9/13) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

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