من الأزرق إلى الأحمر.. هل ستغير الأمم المتحدة لون شعارها في السودان؟

طرح مقدم برنامج “فوق السلطة” سؤالا يقول “هل ستغير الأمم المتحدة شعارها الرسمي من الأزرق للأحمر؟” مضيفًا أنها تحولت عمليا إلى منظمة تحذير عالمي من المجاعة القادمة في السودان.

وأشار تقرير ضمن الحلقة إلى أن حوالي نصف مليون نازح يعيشون في مخيم زمزم الواقع في إقليم دارفور، وقد نزحوا إليه بسبب المعارك في السودان، ولكن استقبلتهم المجاعة في المخيم.

وبحسب إحدى النازحات فإن سكان المخيم يعانون انعدام الماء والغذاء، ولا توجد منظمات تقدم لهم أبسط الخدمات والاحتياجات الغذائية والإنسانية.

وأوضح تقرير حديث لتصنيف الأمن الغذائي أن المجاعة أُعلنت في 14 موقعًا في السودان الذي كان يوصف بأنه سلة الغذاء العربي.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية:

– حملة تكفير وتخوين وتسفيه يتعرض لها الشهيد إسماعيل هنية.

– حماس تختار يحيى السنوار رئيسًا لها بالإجماع.

– أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا عنوانها هذه المرة الصحراء.

– قائد جيش بنغلاديش يطلب تفويض شعبه: سنحميكم بعيوننا.

– إسلام بحيري نصّاب في عهدة القضاء قبل الإفراج عنه.

– جرذان باريس قضت على سمعة عطورها في الأولمبياد.

– الكسَنْزانية فرقة صوفية أم حزب سياسي أم جماعة تكفيرية؟

– أبو علي الشيباني يعلن عن منح ألمانيا له دكتوراه في علم الرياضيات.