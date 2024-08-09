فوق السلطة.. جرذان باريس قضت على سمعة عطورها في الأولمبياد

رغم اعتقادهم أنهم سيشمون روائح العطور الفواحة في العاصمة الفرنسية، فإن ضيوف أولمبياد باريس تفاجؤوا بنتانة روث الجرذان التي خرجت إلى الشوارع.

ووفق تقارير إعلامية فرنسية، فبعد يومين فقط من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، خرجت 6 ملايين من الفئران إلى الشوارع، ما بات يشكل خطرا كبيرا على نجاح تنظيم الحدث الرياضي الضخم، بحسب مراقبين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الفئران الضخمة وهي تصول وتجول في العاصمة الفرنسية.

وقد أعلنت بلدية باريس استسلامها في حربها مع الفئران منذ عام 2023، كما جاء في حلقة (2024/8/9) من برنامج "فوق السلطة".

ويذكر أن فضائح تنظيمية كبيرة ظهرت خلال أولمبياد باريس، فمثلا تقدم بعض الرياضيين المشاركين في الأولمبياد بشكاوى بشأن الأوضاع في القرية الأولمبية بضواحي باريس، التي بلغت تكلفتها 1.6 مليار دولار.

كما تناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

– حملة تكفير وتخوين وتسفيه يتعرض لها الشهيد إسماعيل هنية.

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