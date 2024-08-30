فوق السلطة- هل فتحت الهند السدود المائية وأغرقت بنغلاديش انتقاما لحسينة؟

تُتهم الهند بإغراق مساحات واسعة من بنغلاديش بالمياه، بعد تعمد نيودلهي فتح السدود، لكن الأخيرة تنفي هذه التهم.

وتغرق بنغلاديش منذ أسابيع في أزمات إثر تداعيات الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد الحكومة، وأدت إلى فرار الشيخة حسينة واجد إلى الهند.

واتهمت الهند بفتح السدود عمدا على أجزاء من بنغلاديش بهدف إغراقها بالمياه.

ومن جهتها، تنفي نيودلهي تورطها في إغراق بنغلاديش بالمياه، وتقول إن منسوب الأمطار جاء أكثر غزارة هذا العام، أما التدفق المائي فحدث بشكل تلقائي.

واندلعت احتجاجات شعبية أطلق عليها المحتجون "حصار بنغلادش" منتصف عام 2024، طالبوا فيها باستقالة رئيسة الوزراء، واتهموها باعتقال 10 آلاف شخص وشن حملات قمع متكررة ضد المعارضة.

وفي الخامس من أغسطس/آب الجاري أعلنت رئيسة الوزراء استقالتها من منصبها، وفرت إلى الهند، في حين اقتحم متظاهرون مقرها الرئيسي في داكا، وأعلن الجيش عن محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة.

كما تناولت حلقة (2024/8/30) المواضيع التالية:

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