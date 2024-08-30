باسم يوسف من تغيير رؤساء الجمهورية إلى اختبار المواهب الفنية

انضم الإعلامي المصري باسم يوسف إلى لجنة تحكيم أحد البرامج الخاصة باختبار أداء المواهب الصاعدة من هواة الفن، وهو الذي كان يريد تغيير رؤساء الجمهورية واختبار أدائهم في سنة حكم الإخوان المسلمين.

وأعلنت شبكة "إم بي سي" انضمام يوسف إلى لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "آراب غوت تالنت" (Arabs Got Talent) في موسمه السابع، الذي ستصور حلقاته خلال الفترة المقبلة في المملكة العربية السعودية.

ويعود الإعلامي المصري إلى عالم البرامج من جديد بانضمامه إلى لجنة تحكيم "آراب غوت تالنت"، بعد فترة من الغياب عن البرامج، حيث بدأ مشواره مع الإعلام عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد أن عمل لأكثر من 13 عاما في مجال الطب، لكنه قرر أن ينتقل إلى الكوميديا السياسية من خلال البرامج.