فوق السلطة ـ راقصة مصرية تهدّد داعية بفضحه

تدور رحى حرب ضارية بين الشيخ المصري خالد الجندي والراقصة لوسي، وصلت إلى حد تهديد الراقصة بأن تفضح الداعية أمام الملأ، إذ قالت له إنها تعرف عنه “الكثير والكثير من البلاوي”.

وحسب ما جاء في برنامج "فوق السلطة"، فقد قالت لوسي في بودكاست: "إن الرقص ليس حراما وربي اختار لي هذا الطريق لأمشي فيه، وهذه إرادة ربنا والإنسان مسير وليس مخيرا".

ودخلت الراقصة في عراك كبير مع الشيخ خالد بعد أن رد عليها بالقول: "إن الإسلام لا يعترف بشيء اسمه الرقص أو التعري أمام الناس.. وسنحاسب على هذا الكلام أمام ربنا.. وربنا لا يريد لنا هذا الطريق".

وغضبت لوسي من كلام الشيخ وحذرته تحذيرا شديد اللهجة، وخاطبته قائلة: "أنت من تكون أصلا؟.. اسكت لأن عندي بلاوي لك ستجعلني أكشف ما لا يعجبك".

وفي تعليقه على عراك الراقصة والشيخ، تساءل مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب: هل يحلل شيخ الفنانين رقص النساء غير المحتشمات داخل المساجد ويحرمه خارجها؟.

وبث برنامج "فوق السلطة" مقطع فيديو يظهر سيدات يرقصن داخل أحد المساجد بحضور الشيخ خالد، والذي كان يصفق للراقصة لوسي.

وكان الشيخ خالد قد تولى- تطوعا منه- كتب كتاب ابنة الإعلامية مفيدة شيحة، في مسجد محمد علي في القلعة، وظهر في مقطع الفيديو وهو يقف مع بعض النساء ويصفق للراقصة لوسي.

كما تناولت حلقة (2024/8/23) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

جيش الجزائر جاهز لدخول غزة والرئيس تبون يطلب فتح الطريق.

_ "عماد 4" ترسانة غامضة للمقاومة اللبنانية في جوف الجبال.

_ حاخام كاره للبشرية يدعو إلى قصف الأقصى واتهام إيران بالصاروخ.

_ شيخ موريتاني يدعو إلى مبايعة السنوار خليفة للمسلمين.

_ الرئيس عباس عازم على الشهادة وتطبيق الشريعة الإسلامية.

_ ترامب يبحث عن طريقة لتكبير مساحة إسرائيل دون تحديد الاتجاه.

_ الممثل محمد رمضان لم يصمد في دعم غزة وباعها بزجاجة كوكا كولا.

_ ملاحقة محلل سياسي قضائيا بعد وصفه النجف بأنها مركز المثليين.