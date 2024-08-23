تناولت حلقة (2024/8/23) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية:

تناولت حلقة (2024/8/23) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

_ جيش الجزائر جاهز لدخول غزة والرئيس تبون يطلب فتح الطريق.

_ "عماد 4" ترسانة غامضة للمقاومة اللبنانية في جوف الجبال.

_ حاخام كاره للبشرية يدعو إلى قصف الأقصى واتهام إيران بالصاروخ.

_ شيخ موريتاني يدعو إلى مبايعة السنوار خليفة للمسلمين.

_ الرئيس عباس عازم على الشهادة وتطبيق الشريعة الإسلامية.

_ ترامب يبحث عن طريقة لتكبير مساحة إسرائيل دون تحديد الاتجاه.

_ الممثل محمد رمضان لم يصمد في دعم غزة وباعها بزجاجة كوكا كولا.

_ ملاحقة محلل سياسي قضائيا بعد وصفه النجف بأنها مركز المثليين.

تقديم: نزيه الأحدب