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ترامب يبحث عن طريقة لتكبير مساحة إسرائيل
تناولت حلقة (2024/8/23) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية:
تناولت حلقة (2024/8/23) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:
_ جيش الجزائر جاهز لدخول غزة والرئيس تبون يطلب فتح الطريق.
_ "عماد 4" ترسانة غامضة للمقاومة اللبنانية في جوف الجبال.
_ حاخام كاره للبشرية يدعو إلى قصف الأقصى واتهام إيران بالصاروخ.
_ شيخ موريتاني يدعو إلى مبايعة السنوار خليفة للمسلمين.
_ الرئيس عباس عازم على الشهادة وتطبيق الشريعة الإسلامية.
_ ترامب يبحث عن طريقة لتكبير مساحة إسرائيل دون تحديد الاتجاه.
_ الممثل محمد رمضان لم يصمد في دعم غزة وباعها بزجاجة كوكا كولا.
_ ملاحقة محلل سياسي قضائيا بعد وصفه النجف بأنها مركز المثليين.
تقديم: نزيه الأحدب
23/8/2024-|آخر تحديث: 23/8/202410:22 م (بتوقيت مكة المكرمة)