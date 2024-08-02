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فوق السلطة- إسرائيل تهدد أردوغان بمصير صدام حسين الذي ضرب تل أبيب
في تصريح نادر من نوعه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين وإعدامه كانا عقابا له على قصف تل أبيب بالصواريخ.
ونقل مقطع فيديو من برنامج "فوق السلطة" أن كاتس كان يهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بدوره بدخول إسرائيل لإنقاذ الشعب الفلسطيني، كما فعل في أذربيجان وليبيا وسوريا.
وتصاعد السجال بين البلدين على خلفية الحرب على غزة، إذ قال أردوغان إن بلاده قد تدخل إسرائيل كما دخلت في السابق ليبيا وناغورني قره باغ، لكنه لم يوضح نوع التدخل الذي يتحدث عنه.
وجاءت تصريحات أردوغان خلال خطاب أشاد فيه بالصناعات الدفاعية في بلاده، وفي المقابل لم يتأخر الرد الإسرائيلي إذ قال كاتس إن أردوغان يسير على خطى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين "ويجب أن تتذكروا ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر"، على حد تعبيره.
كما تناولت حلقة (2024/8/2) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع الآتية:
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2/8/2024